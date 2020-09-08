Belaruslu muhalif Ukrayna sınırında gözaltına alındı

Belarus televizyonu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Svetlana Tihanovskaya’nın destekçilerinin kurduğu Koordinasyon Konseyi'nin üyelerinden Maria Kolesnikova'nın, Ukrayna sınırını kaçak olarak geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
TASS'ın aktardığına göre, Devlet Sınır Komitesi, Kolesnikova'nın çalışma arkadaşları Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov'la birlikte sınır kontrolünden geçmeye çalışrıken yakalandığını duyurdu.
Televizyon kanalı Belarus 1, Kolesnikova, Kravtsov ve Rodnenkov'un ek sınır kontrolü sırasında, Ukrayna'ya sızmaya çalıştığını söyledi.
Koordinasyon Konseyi üyelerinden Maksim Znak'sa, üçlünün ülkeyi terk etme niyetinin olmadığını savundu.