Belaruslu muhalefet lideri Tihanovskaya: Ulusal lider olmaya hazırım

Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerinin adaylarından Svetlana Tihanovskaya, YouTube’da yaptığı açıklamasında ülkenin ulusal lideri olmaya hazır olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Tihanovskaya, “Ülkenin sakinleşmesi, normal ritmine girmesi için sorumluluk almaya ve bu dönemde ulusal lider olarak boy göstermeye hazırım” dedi.

‘Seçimlerin tekrarlanması için koşullar hazırlanmalı’

Tihanovskaya ayrıca "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması ve sonuçları uluslararası toplum tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecek yeni seçimlerin düzenlenmesi için koşullar ve hukuki zeminin hazırlanması" çağrısı yaptı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Lukaşenko: Seçimler yenilenmeyecek

Öte yandan, muhalefetin seçim yönündeki çağrılarına ve ülkenin çeşitli bölgelerde yapan grevlere tepki gösteren devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan seçimlerin yenilenmeyeceği mesajı geldi.

Minsk'te bir fabrikanın grev yapan çalışanlarıyla bir araya gelen Lukaşenko, "Baskılara boyun eğerek bir şeyler yaptığımı asla göremeyeceksiniz. Seçim olmayacak" dedi.

Lukaşenko, grev yapan çalışanlara da "Çalışmak istemeyen ve ayrılmak isteyen varsa gidebilir. Kapılar açık" ifadelerini kullandı.