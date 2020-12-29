Belarus, Sputnik V ile aşılama programına başlayan ilk ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Belarus'ta Rus aşısı Sputnik V’nin kitlesel aşılamasının başladığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, RDIF bugün yaptığı açıklamada, "Belarus Sağlık Bakanlığı, Rusya Sağlık Bakanlığı ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Belarus halkının koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılanmaya başlayacağını duyurur. Aşının ilk partisi Belarus'a geldi" dedi.

Belarus Sağlık Bakanı Dmitri Pineviç yayınladığı mesajda, "Bugün Belarus'ta Covid-19’a karşı yeni bir aşama olan kitlesel aşılama başlayacak. Aşı ilk olarak sağlık çalışanları, öğretmenler ve meslekleri gereği insanlarla çok fazla temas halinde olan vatandaşlara uygulanacak. Aşı yalnızca isteyenlere yapılacak" dedi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev şunları söyledi: "Belarus, Sputnik V ile Rusya dışında aşılama yapmaya başlayan ilk ülke oldu. RDIF ve ortakları arasındaki işbirliğinin bir sonraki aşaması Belarus'ta aşının hazır formunun üretiminin planlanması olacak, bu sayede lojistik önemli ölçüde basitleşecek, aşılama hızı artacak ve koronavirüs yayılımının önlenmesi sağlanacak.”