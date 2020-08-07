Belarus, Rus paralı askerlerin davası için Rus ve Ukraynalı başsavcıları davet edecek

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, paralı asker oldukları gerekçesiyle Belarus'ta tutuklanan Rusya vatandaşlarının davalarına bakmaları için Rus ve Ukraynalı başsavcıların davet edilmesi talimatı verdi.

Belaruslu haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre, başkanlık seçim kampanyası sırasında güvenliğin sağlanmasına ilişkin yapılan toplantıda konuşan Lukaşenko, üç ülkenin başsavcılarının bir araya gelerek ülke yasaları ve uluslararası yasalar çerçevesinde ülkede tutuklu olan Rusya vatandaşları hakkında bir hükme varacaklarını belirtti.

TASS'ta yer alan habere göre, Lukaşenko, üç başsavcıya uluslararası anlaşmaları ve Rusya ve Ukrayna'yla yapılan anlaşmaları inceleme tavsiyesinde bulundu. Lukaşenko, "Ortada aynı zamanda çok taraflı yasalar var, bir de bizim yasalarımız var. İnceleme Komitesi Başkanı ve Devlet Güvenliği Komitesi, soruşturma yürütenlerden aldıkları son bilgileri bizimle paylaşacak" dedi.

Lukaşenko, Rusya vatandaşlarının tutuklanmasına ilişkin 5 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi. Lukaşenko, "Medya, bunun hakkında haber yaptı. Duruşum gayet açık: Ortada Belarus hukuku var ve onlar Belarus sınırları içerisinde suç işlediler. İnceleme komitesinin ortaya çıkardığı her şeyi biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya vatandaşların tutuklanmasıyla ilgili Misk'i tehdit etmeye gerek olmadığını belirten Lukaşenko, "Bu sorunu çözeceğiz. Durumu politize etmeye gerek yok. Siyasi ve ekonomik bir edebiyata ihtiyacımız yok. Bizi olayın sonuçlarıyla tehdit etmeye veya bizi ABD ve NATO'dan korkmaya itmeye de gerek yok. Buraya 33 adamı gönderen NATO veya ABD'liler değildi" diye konuştu.

Belaruslu yetkililerin davayla ilgilenirken yasaların ışığında hareket edeceğini söyleyen Lukaşenko, "Hukuğu ve en önemlisi, insanlığı temel alarak hareket edeceğiz. Yasalar her şeyi kapsamaz, o nedenle işin insani boyutunu da göz önünde bulundurmamız gerekecek" dedi.

Rusya'nın sınır komşusu Belarus'un gizli servisi KGB, geçen hafta 33 Rus paralı askeri yakaladığını duyurmuştu. Söz konusu Rusya vatandaşları, ülkede terörist saldırı planlamakla suçlanıyor.

Lukaşenko, salı günü yaptığı açıklamada, Rusların ülkeye "belli bir nedenden" ötürü gönderildiklerini belirtmişti. Belarus medyasının aktardığına göre, Minsk yönetimi, tutuklanan Rusların listesini Kiev'e gönderdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu listede Ukrayna pasaportuna sahip isimlerin bulunabileceğini ve Kiev'in onları Ukrayna vatandaşı olarak değerlendireceğini kaydetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, buna karşılık yaptığı açıklamada, Moskova'nın tutuklanan isimler arasında Ukrayna vatandaşı görmediklerini söyledi. Peskov, söz konusu Rusya vatandaşlarının Belarus üzerinden başka ülkeye seyahat etmeyi planladıklarını belirttti. Kremlin Sözcüsü, bu kişilerin özel güvenlik şirketi çalışanı olduklarını ve Minsk'te bulunma nedenleri arasında Belarus'un içişlerine karışmanın olmadığını savundu.