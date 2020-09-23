Belarus muhalefetinden Lukaşenko'ya karşı 'sivil itaatsizlik' çağrısı

Belarus'ta muhalefet, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı acil sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulundu.

Muhalefetin kurduğu koordinasyon konseyinin üyelerinden Pavel Latuşko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ve müttefiklerinin "Lukaşenko'nun sahte seçim sonuçlarıyla devlet başkanı olmasını asla kabul etmeyeceğini ve yeni seçim talep ettiğini" söyledi.

Latuşko, "Herkese acil sivil itaatsizlik kampanyası başlatma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Lukaşenko, seçimlerin ardından bugün yemin töreniyle resmi olarak göreve başlamıştı.