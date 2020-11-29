Belarus muhalefeti lideri Tihanovskaya: Putin'le görüşmek isterim

Belarus'ta 9 Ağustos'da düzenlenen tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısında mağlup olan Batı yanlısı aday Svetlana Tihanovskaya, Rusya'yla ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Hükümeti'nin resmi kanalı Radio Svoboda'ya (Özgür Avrupa Radyosu) konuşan Tihanovskaya, muhalefetin Rusya ile ilişkilerdeki yol haritasına değinerek "(Rusya'yla) Komşuyuz ve doğal olarak gelecekte de ilişkimizi sürdüreceğiz" dedi.

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'Lukaşenko'ya destek açıklamaları istemiyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme düzenlemek istediğini kaydeden Tihanovskaya, Belarusluların Moskova'dan 'Lukaşenko'ya destek açıklamaları' değil, 'geleceği ortak bir şekilde inşa etmeye' yönelik açıklamalar beklediğini söyledi.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya liderinin Tihanovskaya'yla irtibata geçmeyi planlamadığını söylemişti.

Öte yandan geçen haftalarda Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Tihanovskaya'yla BM'de Estonyalı temsilciler tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldiği bilgisini paylaşmıştı.