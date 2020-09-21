Belarus muhalefeti kendi ülkelerine karşı yaptırım çağrısında bulundu

Belarus'un ana muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya Pazartesi günü Avrupa Birliği'ni geçen ay Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerine "hile karıştırmakla suçlanan yetkililere uygulanan yaptırımları" onaylamaya çağırdı ve bloğun dışişleri bakanlarını ikna etmek için Brüksel'e gitti.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı eylemler yaklaşık 6 haftadır devam ediyor. AB, yaklaşık 40 Belarus kamu görevlisinin bulunduğu bir liste hazırlamış durumda ve bu insanlar üzerinden ülkeye yaptırımlar uygulama tehtidinde bulunuyor.

Seçimlerden sonra Litvanya'ya kaçan Belarus ana muhalefet patisi lideri Svetlana Tihanovskaya, dışişleri bakanlarıyla görüştükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, "AB liderlerinin yaptırımları zorlamamak için nedenleri var ama onlardan daha cesur olmalarını istedim" dedi.

Tihanovskaya bu yaptırımların mücadelelerinin bir parçası olduğu ve hükümetin kendileriyle diyaloğa girmeye zorlayacağını savunarak "Mücadelemizde yaptırımlar önemlidir çünkü sözde yetkilileri muhalefet konseyinde bizimle diyaloğa girmeye zorlayabilecek olan baskının bir parçasıdır." dedi.

AB, Ağustos ayı sonlarında Belaruslu kamu görevlilerine varlık dondurma ve seyahat yasakları getireceğini açıkladı. Ancak yaptırımlar, 27 üye ülkenin tümü arasında anlaşma gerektiriyor.

Kıbrıs: Türkiye'ye yaptırım gelecekse Belarus yaptırımını destekleriz

Belarus'a yönelik yaptırımlar konusundaysa henüz çekimser yaklaşıyor. Kıbrıs, Belarus'a yaptırımları desteklediğini söylese de ancak bloğun Türkiye için de harekete geçmesini koşul koyuyor.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides “Temel değer ve ilkelerimizin her türlü ihlaline tepkimiz alakart olamaz. Tutarlı olması gerekiyor," dedi

AB liderleri Perşembe günü Kıbrıs sorununu bir zirvede tartışacaklar.

Belarus yaptırımlarının en güçlü savunucularından biri olan Litvanya’nın Dışişleri Bakanı Linas Linkevičius, diğer AB ülkelerinin “Avrupa Birliği’ni belirsizlikte tutmayacağını ve rehin almayacağını” umduğunu söyledi.

Litvanya, Polonya ve Romanya cumhurbaşkanları Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, bu haftaki zirvede AB liderlerinden Belarus'a "demokratik bir seçim yapma" karşılığında "ekonomik destek paketi" sunmalarını isteyeceklerini söylediler. Bu pakete AB ile uygun bir ticaret rejimi, vizesiz seyahat ve Dünya Ticaret Örgütü adayı olmaya destek dahil.