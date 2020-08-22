Belarus: Lukaşenko, grev kararı alınan fabrikaların kapatılmasını istedi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, destekçilerinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmasında, seçimler yeniden düzenlenene dek iş bırakma kararı alınan fabrikalara ilişkin, “Valilerden, yöneticilerden istediğim şu: eğer birileri çalışmak istemiyorsa onları zorlamayın. Hiç gerek yok. Her nasılsa onlara istemediklerini zorla yaptıramayız. Ancak fabrika çalışmıyorsa, pazartesi kapısına kilit vurunuz” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lukaşenko, "Ortalık yatışınca bu fabrikalarda kimlerin çalışacağına karar verebiliriz" dedi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinden bu yana protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocular, Lukaşenko’nun yüzde 80 gibi bir oy oranıyla kazandığı açıklanan seçimde hile yapıldığını düşünüyor ve görevini bırakmasını istiyor.

Lukaşenko, destekçileri tarafından düzenlenen mitingde daha önce yaptığı bir açıklamada Batılı güçleri, kendisini devirmek amacıyla muhaliflere doğrudan destek vermekle suçlamıştı.