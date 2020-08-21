Belarus: Lukaşenko AB yaptırımlarına tepki gösterdi, polise 'protestoları bastırma' talimatı verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus seçimlerini tanımama ve hükümete yaptırım uygulama ilanına Lukaşenko'dan yanıt geldi.

Lukaşenko, ayrıca polise başkent Minsk’te gerçekleştirilen protestoları bastırma talimatı verdi.

Yeni kabineyi onayladı

Sputnik'in haberine göre, başkanlık seçimlerini kazanan Lukaşenko, Roman Golovçenko başkanlığında kurulan yeni kabineyi onayladı.

Roman Golovçenko'nun başbakan olabilmesi için parlamentonun alt kanadı tarafından da onaylanması gerekiyor.

İki gün önce istifa eden önceki bakanlar kurulunun tüm üyelerinin yeni kabinede görev aldığı görüldü.

Letonya'dan muhalefete destek telefonu

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs, Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Aleksandr Lukaşenko'nun rakibi Svetlana Tihanovskaya'yla bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı ve ülke için "özgür ve adil seçim" çağrısı yaptığını söyledi.

Rinkēvičs, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması ve uluslararası gözlemcilerin hazır bulunduğu yeni, özgür ve adil seçimler yapılması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Lukaşenko’dan polise ‘protestoları bastırın’ talimatı

AB liderlerinin Belarus’la ilgili olağanüstü toplandığı bugün, Lukaşenko’dan polise protestoları bastırma talimatı geldi.

Belarus’un resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Lukaşenko, “Minsk’te artık hiçbir karışıklık olmamalı. Halk yoruldu, huzur ve sessizlik istiyor” dedi.

Lukaşenko ayrıca "savaşçı ve silah" akışını önlemek için sınırda denetimin artırılmasını emretti.

Protestolar sırasında işten ayrılan devlet basın kuruluşları çalışanlarının yeniden işe alınmayacağını belirten Lukaşenko, istihbarat kurumlarına da protestoları organize edenleri aramaya devam etmeleri yönünde talimat verdiğini söyledi.

AB'ye yaptırım tepkisi

AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararı sonrası düzenlenen bir toplantıda konuşan Lukaşenko, Belarus'un bir AB ülkesi olmadığını söyleyerek eleştirileri reddetti.

Lukaşenko, AB liderlerine "kendi işlerine bakma" çağrısı yaptı ve onların uğraşacak çok fazla sorunları olduğunu söyleyerek "Bu sorunlar üzerindeki dikkati dağıtmak için Belarus'a göz kırpmamalılar" şeklinde konuştu.

Muhalif liderin kurduğu konsey faaliyete geçti

Diğer yandan seçimlerde aday olan muhalif Svetlana Tihanovskaya’nın kurduğu, iktidarın devrine yönelik Ulusal Koordinasyon Konseyi Minsk’te faaliyete başladı. Bugün yapılan basın toplantısında konsey, amaçlarının seçimlerin yenilenmesi ve iktidarın devredilmesi olduğunu kaydetti.

Lukaşenko ise konseyin kurulmasını iktidarı ele geçirme girişimi olarak değerlendirerek sert tedbirler alacağı uyarısında bulundu.