Belarus Lideri Lukaşenko'ya yönelik suikast girişimi iddiası

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, kendisine ve çocuklarına suikast planlayan bir grubun gözaltına alındığını bildirdi. Lukaşenko yakalanan şahısların ABD istihbarat teşkilatlarıyla bağlantıları olduğunu iddia etti.

BelTA'ya konuşan Lukaşenko, "Bir grup gözaltına aldık, tüm bunları nasıl planladıklarını gösterdiler" dedi. Belarus Lideri şöyle konuştu:

"Arkalarında dış istihbarat servislerinin olduğunu açık bir şekilde tespit ettik, büyük olasılıkla CIA ve ya FBI olabilir, Amerikalıların buralarda tam olarak hangisi kurumları çalıştırdığını bilmiyorum. Minsk'e gelip orada devlet başkanına ve çocuklarına yönelik bir suikast girişimi düzenlemek istediklerini öğrendik."

Lukaşenko, "Aslında hayret ettiğim başka bir şey var. Amerikalılar neden böyle davranıyor? Sonuçta devlet başkanını ortadan kaldırma talimatını, üst düzey siyasi yönetimin dışında hiç kimse veremez, bunu unutmayın. Gizli servisler değil, sadece onlar" dedi.