Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede durum kontrol altında

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Savunma Bakanlığı Stratejik Yönetim Merkezi'ndeki Güvenlik Konseyi toplantısında, ülkede durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lukaşenko, grev ve protestolardan ‘hiçbir şey çıkmayacağını’ belirterek, şunları ifade etti; "Ülkeyi hiç kimseye vermeyeceğiz, bir tür rahatlık, sükunet var demek istemiyorum. Hayır, hiç sakinleşmedik. Biliyorsunuz, hayatımız ve kaderimiz böyle, Avrupa'nın merkezinde bulunmamız nedeniyle, her tür tehdide anında cevap vermek için her zaman hazır olmalıyız.”

Lukaşenko ayrıca muhalefete ‘ateşle oynamama' ve güvenlik güçleri ve ailelerini tehdit etmeme çağrısı yaparak, "Bunun nasıl biteceği hakkında hiçbir fikirleri bile yok" dedi.

“Ordunun kendilerini, ailelerini korumak ve ülkede güvenliği sağlamak için yeterli kaynakları var” diyen Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan ve başkomutan olarak, bunu yapanların, bugün trollük yapanların, askerlerin aileleri ve çocuklarını dahi tehdit edenlerin, ne ile karşılaşacaklarını bilmediklerini söylemek istiyorum.”

Lukaşenko, masum insanlara dokunulmaması çağrısı yaparak, “Muhalefetin destekçileri arasında savaşmak ve dövüşmek isteyenler varsa, o zaman kızları öne sürmek yerine erkek gibi davranmalılar” ifadesini kullandı.

'Putin'le yardım konusunda anlaştık'

Belarus'un resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Lukaşenko, aynı toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le güvenliğin sağlanması konusunda gelecek ilk talepte Belarus’a yardım sağlanması üzerine anlaştıklarını ifade etti.

Lukaşenko, “Askeri bileşen söz konusu olduğu zaman Rusya Federasyonu ile Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde bir anlaşmamız var. Bu konular da söz konusu anlaşmaya uygun. Bu nedenle bugün Rusya Devlet Başkanı ile durumla ilgili uzun ve detaylı bir konuşma yaptım. Hatta biraz şaşırdığımı da söyleyebilirim, zira o (Putin) olup biten her şeyden haberdar. Putin ile şöyle anlaştık, ilk talebimizde Belarus Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için kapsamlı yardım sağlanacak” dedi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.