Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Putin'i ağabeyim olarak görüyorum

Rusya’nın bir numaralı müttefikinin lideri, Ukrayna televizyonuna Vladimir Putin'in 16 yıl daha Kremlin’de kalacağına inanmadığını söyledi. Rusya'daki son tartışmalı anayasa değişikliklerinin ardından Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı görevini sürdürmesi mümkün hale gelmişti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kiev merkezli televizyona verdiği demeçte Putin “2036'ya kadar asla başkan olmayacak, size yüzde yüz garanti veriyorum” dedi. "[Putin] yarı ölü elleriyle iktidarı elinde tutmayacak, Rusya'nın gelişimini mevcut yolunda devam ettirecek bir kişinin veya halkın iktidara gelmesinin bir yolunu bulacaktır" diye ekleyen Lukaşenko ayrıca Putin'den hiçbir zaman baskı görmediğini söyledi.

Putin daha öncesinde birden fazla defa Belarus'a Rusya'ya katılması talebini iletmiş ancak Lukaşenko bu talebi reddetmişti. Rusya Belarus'un en büyük ticaret ortağı durumunda.

Geçtiğimiz günlerde Belarus gizli polisi 33 Rus paralı askerini "seçimlere müdahale etmek" ve "terörist eylemler planlamak" gibi suçlardan gözaltına almış, 200 Rus vatandaşınınsa arandığını duyurmuştu. Ukrayna'ysa Belarus'un gözaltına aldığı Rus paralı askerlerin Ukrayna'da savaştığını öne sürerek 33 kişinin kendisine verilmesini talep etmişti. Ukrayna-Rusya ilişkileriyse Kırım ve Ukrayna İç Savaşı gündemlerinden dolayı gerginliğini koruyor.

Belarus'ta yarın seçimler gerçekleşecek. Seçimlerde muhalefet adaylarının bir kısmının seçim öncesi tutuklanması söz konusuyken gözaltına alınan Rus vatandaşları da muhalefete mal edilmiş durumda.

'Putin'i ağabeyim olarak görüyorum'

Lukaşenko, "Bana baskı yapmaya hiç teşebbüs etmedi. Bunun tamamen yararsız olacağının gayet farkındaydı” diye konuşarak "Her zaman uzlaşmayı kabul edeceğim, ancak ülke söz konusu olduğunda ya da adil olmadığını görürsem, benim için kabul edilemez olacaktır" ifadesini kullandı.

Minsk'teki büyük siyasi gerginliklerin ortasında yarın seçimlere gidecek olan Belarus lideri, Putin'le olan ilişkisini "kardeşlik benzeri bir ilişki" olarak nitelendirdi. Lukaşenko, Ukrayna televizyonuna “Putin'i ağabeyim olarak görüyorum ve onun benim kardeşim olduğuna içtenlikle inanıyorum” dedi.

Lukaşenko sözlerini şöyle açıkladı: "Birinin kıdemli, diğerinin ise kıdemsiz olması anlamında değil. Yaşı ve siyasi ağırlığı bakımından gerçekten bir ağabey gibidir… Bir ağabeyin rolü yardım etmek, desteklemek ve tavsiye vermektir. Sizi tökezletmek için değil, destek sağlamak için."

Lukashenko, Putin ile ilişkilerinde belirli gerilimlerin var olduğunu kabul etti. "Evet, belli gerginlikler var, çünkü ikimiz de güçlü karakterli kişileriz" dedi.