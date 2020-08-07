Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Bana kasıtlı olarak koronavirüs bulaştırdılar

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Covid-19 ile savaştığı sürede görevinden ayrılmayacağını söylerken, birinin kendisine kasıtlı olarak virüsü bulaştırdığını iddia etti.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a verdiği 2,5 saatlik söyleşide kendisine kasıtlı olarak Covid-19 bulaştırıldığını iddia etti.

Lukaşenko "Birinin koronavirüsü üzerime yerleştirdiği olasılığı üzerine doğru eğiliyoruz. Şimdi bunun ne zaman olmuş olabileceğini araştırıyorum." dedi.

Lukaşenko, kafasındaki ihtimalleri şimdilik halka açıklamayacağını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, taramalarında koronavirüs belirtileri keşfedildiğinde doktorların tavsiyelerini görmezden geldiğini ve bunun yerine programına devam ettiğini söyleyen Lukaşenko, doktorların onu sadece "dört gün" içinde tamamen ayağa kaldırdıklarını iddia etti.

Lukaşenko daha önce medyaya asemptomatik bir Covid-19 vakası olduğunu ve ondan başarıyla kurtulduğunu söylemişti. Daha öncesinde Fin hamamı ve Vodka'nın virüsü ortadan kaldıracağını iddia eden Lukaşenko, virüsle "hareket halindeyken" başa çıktığını iddia etti.

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Aynı söyleşide, Lukaşenko dramatik bir şekilde "beni vurabilirler, ancak Belarus'tan asla kaçmayacağım" dedi.

Lukaşenko şu anda iç karışıklıkların ortasında altıncı dönem başkanlığı için yeniden seçilmeye çalışıyor. Ona karşı aday olan muhaliflerden ikisi şu anda hapiste, biriyse ise özgürlüğünden endişelendiğini söyleyerek ülkeden kaçtı. Belarus ayrıca, Pazar günü yapılması planlanan seçimden önce son on yıldır hükümet karşıtı en büyük protestoya tanık oldu.

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Uzun süredir Lukaşenko, rakiplerinin dış mihrakların desteğiyle kendisini zorla devirme planı yaptıklarını defalarca iddia etti. Geçtiğimiz günlerde Belarus yetkililerinin ulusal seçimler öncesinde ulusu istikrarsızlaştırmakla görevli olduklarını iddia ettikleri Rus paralı askerlerini tutuklanmıştı.

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