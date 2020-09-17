Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Önce yeni anayasa referandumu, sonra seçim

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni anayasa taslağının Belarus Halk Meclisinde tartışıldıktan sonra referanduma götürüleceğini ve kabulünden sonra cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını söyledi.

Euronews'ın haberine göre, Lukaşenko, ülkedeki siyasi aktivistlerle yaptığı toplantıda, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve sonrasında yaşanan olayların analiz edilmesi durumunda sadece Belarus'un rakiplerinin değil, "saldırgan ülkelerin de gerçek niyetleri ve taktiklerinin ortaya çıktığına" dikkati çekti.

Yaşanan olayların son 10 yılda hazırlandığını savunan Lukaşenko, "Tüm maskeleri indirmek için Belarus’taki oyuncuları açıkça isimlendirelim. Küresel merkezler düzeyinde öncelikle ABD. Somut olarak onların demokrasiyi sözde destekleme fon ağları. Avrupa kıtasında Amerika’nın aktif uyduları faaliyet gösteriyor. Polonya, Litvanya, Çekya ve maalesef bizim Ukrayna" dedi.

Belarus’ta protestoları düzenleyenlerin dünyada hükümet karşıtı hareketleri etkileyen çalışmalara sahip Gene Sharp isimli siyaset bilimcinin kitabından ders aldıklarını ileri süren Lukaşenko, bu yolla ülkeyi yok etmeye yönelik hazırlanan senaryoya izin vermediklerini ve vermeyeceklerini ifade etti.