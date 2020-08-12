Belarus başkenti Minsk’te güvenlik güçleri sokakları terk etti

Belarus’un başkenti Minsk’te güvenlik güçleri akşam saatlerinde protestoların gerçekleştiği sokakları terk etti.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, protestoların ardından Minsk’te durum tamamen yetkililerin kontrolü altına geçti. Gözaltılar sonrasında güvenlik güçleri sokaklardan ayrıldı.

Rus basını da polis kordonlarının kaldırıldığı ve ana caddelerde trafiğin normale döndüğünü aktardı.

Belarus’un resmi ajansı BelTA protestoları koordine eden isimlerin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Diğer yandan Belarus parlamentosundan yapılan açıklamada da protestolar, ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimleri olarak nitelenerek kınandı.

Belirli gruplarca kasıtlı olarak toplumun bölünmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, “Gençliğin ülkedeki durumu çalkantıya uğratmak için koz olarak kullanılmasına izin verilemez. Her vatandaş yasalara uymalı, devletse düzen ve huzuru sağlamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik eylemleri uygun olarak nitelendirildi.

Minsk’te dün başkanlık seçimlerinin ardından sonuçlara itiraz eden vatandaşlarca üçüncü kez protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolar sırasında yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığı, güvenlik güçleri ve göstericiler arasından çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.