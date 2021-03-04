Bel Karper’de işçiler direnişe geçti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Bel Karper fabrikasında çalışırken Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş’te örgütlenen ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı kazanan işçilere karşı hukuksuzluk devam ediyor.

Fransız sermayesine ait olan Bel Karper şirketi ile Tek Gıda-İş arasındaki mücadele, sendikanın 2014 yılında Bel Karper’de örgütlenme faaliyeti başlatması ile başladı. Patron, meseleyi mahkemeye taşıyarak sendikanın yetkisine itiraz etti. 2020 yılının Aralık ayında sonuçlanan mahkeme sürecinde sendika haklı bulundu ve Tek Gıda-İş’in yetkisi tescillendi.

Fabrika yönetimi sendikal örgütlenmeye karşı onanmış mahkeme kararlarını uygulamadı.

TİS görüşmelerine katılmayan ve daha sonrasında da sendikanın baş temsilcisini kod 29 ile işten çıkaran fabrika yönetimi, 12 sendika üyesini de pandemi bahanesiyle ücretsiz izne çıkardı.

13 işçi bu zorbalığa karşı fabrika önünde direnişe geçti.

8 Mart Pazartesi günü saat 15.00'de yapılacak olan basın açıklamasına tüm emek örgütleri davet edildi.