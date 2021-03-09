Bel Karper işçisinin direnişi sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Bel Karper fabrikasında çalışırken Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş’te örgütlenen ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı kazanan işçilerin direnişi sürüyor.

Dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir basın açıklama yapan Bel Karper işçisi, "Asla boyun eğmeyeceğiz. Bizler şunu çok iyi biliyoruz! Emekçilerin hak ve hürriyetleri hukuk tanımaz şirketlerin ve patronların insafına bırakılamayacak kadar kıymetlidir" dedi.

Kadın emekçiler, "Toplu iş sözleşmesi hakkımızı istediğimiz için ücretsiz izine çıkarıldık. 8 Mart günü herkes kadınlara dair olumlu demeç veriyor ama gerçekte yaşadığımız ortada. Hakkımızı aradığımız için baskı görüyoruz ama kazanacağız" diye konuştu.

TKP Çorlu Örgütü de işçileri ziyaret etti.

Ne olmuştu?

Fransız sermayesi Bel Karper şirketi ile Tek Gıda-İş arasındaki mücadele, sendikanın 2014 yılında Bel Karper’de örgütlenme faaliyeti başlatması ile başladı. Patron, meseleyi mahkemeye taşıyarak sendikanın yetkisine itiraz etti. 2020 yılının Aralık ayında sonuçlanan mahkeme sürecinde sendika haklı bulundu ve Tek Gıda-İş’in yetkisi tescillendi.

Fabrika yönetimi sendikal örgütlenmeye karşı onanmış mahkeme kararlarını uygulamadı.

TİS görüşmelerine katılmayan ve daha sonrasında da sendikanın baş temsilcisini kod 29 ile işten çıkaran fabrika yönetimi, 12 sendika üyesini de pandemi bahanesiyle ücretsiz izne çıkardı.

13 işçi bu zorbalığa karşı fabrika önünde direnişe geçti.