Beko, 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 'ciddi kusurlu' bulundu

İngiltere'de 2010 ve 2013 yıllarında beş kişinin fırından sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada, Türkiye merkezli Beko firması gerekli önlemleri almadığı ve incelemelerin zamanında paylaşılmadığı gerekçesiyle kusurlu bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, soruşturmada Cornwall bölgesinde beş kişinin fırınlardan ölümcül miktarda karbondioksitin sızmasıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beko'dan yapılan açıklamada, "trajik olaylar" olarak nitelendirdiği bu ölüm vakalarının ardından güvenlik standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini ve bu yeni standartların "benzer trajik olayların tekrarlanmasının önüne geçilmesine yardımcı olduğunu" söyledi.

Fırınların İngiltere ve İrlanda'da 13 farklı ölüm vakasıyla daha ilişkilendirildiği belirlendi.

Yargıç Geraint Williams, ölümlerin "kaza sonucu" olduğu neticesine vardı ancak firmayı da "ciddi kusurlu" buldu.