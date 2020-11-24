Beko, 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 'ciddi kusurlu' bulundu

İngiltere'de 2010 ve 2013 yıllarında beş kişinin fırından sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada, Türkiye merkezli Beko firması gerekli önlemleri almadığı ve incelemelerin zamanında paylaşılmadığı gerekçesiyle kusurlu bulundu.
BBC Türkçe'nin haberine göre, soruşturmada Cornwall bölgesinde beş kişinin fırınlardan ölümcül miktarda karbondioksitin sızmasıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.
Beko'dan yapılan açıklamada, "trajik olaylar" olarak nitelendirdiği bu ölüm vakalarının ardından güvenlik standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini ve bu yeni standartların "benzer trajik olayların tekrarlanmasının önüne geçilmesine yardımcı olduğunu" söyledi.
Fırınların İngiltere ve İrlanda'da 13 farklı ölüm vakasıyla daha ilişkilendirildiği belirlendi.
Yargıç Geraint Williams, ölümlerin "kaza sonucu" olduğu neticesine vardı ancak firmayı da "ciddi kusurlu" buldu.
32 yaşındaki Kevin Branton ve 30 yaşındaki Richard Smith 2010'da Saltash'ta, 47 yaşındaki Maureen Cook, 86 yaşındaki Audrey Cook ve 90 yaşındaki Alfred "John" Cook da 2013'te Camborne'de yaşamını yitirdi.
Soruşturma kapsamında, fırının ızgara kapağı kapalıyken kapaktaki kauçuk contanın hatalı tasarlanması nedeniyle ölümcül miktarlarda zehirli gazın ortama salınabildiği tespiti yapıldı.
Yaşamını yitirenlerin aslında fırını çalıştırmak isterken gazlı ızgarayı açtığı, kapalı kapaktan gazın sızması sonucu yaşamını yitirdikleri belirtildi.
Altı gün süren tahkikatta Williams, fırınları üreten Beko'nun ve firmanın bağlı bulunduğu ana şirket olan Arçelik'in söz konusu kusuru kabul etmesi gerektiğini kaydetti.
Willliams, "Bu kusur Smith'in, Branton'un ve Cook ailesinin ölümüne neden oldu" yorumunu yaptı.
Soruşturmada, ilk olarak 13 Kasım 2008'de Alexis Landry isimli Fransız öğrencinin İrlanda'da yaşamını yitirmesinin Beko'ya bildirildiği belirtildi.