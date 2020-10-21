Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Sözcü yazarı Bekir Coşkun bugün memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

Dün Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Coşkun’un naaşı bugün memleketi Şanlıurfa’nın Tülmen köyüne getirildi.

Coşkun, Tülmen Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bekir Coşkun’un eşi Andree Coşkun, oğlu Tolga Coşkun ve kızı Ebru Coşkun ile Bekir Coşkun’un kardeşleri, diğer yakınları, gazeteci arkadaşları ve siyasetçiler katıldı.