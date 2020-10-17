Bekçi şiddeti: Ters kelepçeyle gözaltı

Olay, 12 Ekim tarihinde gece saatlerinde Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Sokak arasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine adrese mahalle bekçileri yönlendirildi. Bu sırada yoldan geçen Atakan Bayar da kavga eden gençleri ayırmak isterken, gelen bekçilerden biriyle tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından Atakan Bayar, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre 3 mahalle bekçisi, Bayar'ın peşinden giderek olay yerine geri getirdi. Kavga ile alakası olmadığını söyleyen Bayar, çıkan tartışmada ters kelepçe takılarak yere yatırıldı. Biber gazı sıkılan Bayar, fenalık geçirdi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar'ın yüz, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada kavga olayı ile ilgisi bulunmadığı belirlenen Bayar, serbest bırakıldı.

Bayar, bekçilerden şikayetçi oldu. 3 bekçi hakkında idari soruşturma açıldı.