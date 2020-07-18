Bedelli askerlik yapan AKP'li milletvekili İçişleri Komisyonu’na seçildi

Meclis'te 27. Dönem 2. Yasama yılı komisyon seçimleri kapsamında, Meclis İçişleri Komisyonu'nda gerçekleştirilen Başkanlık Divanı seçiminde Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç kullanılan 26 oydan 16 oyu alarak TBMM İçişleri Komisyon Başkanı seçildi. AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de, 16 oy alarak yeniden Meclis İçişleri Komisyonu’na katip üye seçildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 26 yaşındaki Yüksel, kısa dönem bedelli askerlik yapıyor. Anayasa hükmü gereği silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamıyor. Seçilme hakları da bulunmuyor.

Meclis'te katip üye seçilen AKP Gaziantep Milletvekili Yüksel'in göreve getirilmesinin hukuki boyutu tartışılmaya başladı.