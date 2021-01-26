Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte 2021 ücretleri belli oldu.

Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan ücret bu yılı ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak.

Bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında arttı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapan gurbetçinin ödeyeceği para tutarı, Merkez bankasınca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.

Meclis'e sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.