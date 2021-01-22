Bedelli askerlik celp tarihleri ve birlikler açıklandı

Bedelli askerlik celp tarihleri ve birlikler açıklandı. Sonuçlar e-devlet üzerinden duyuruldu.

Haber Merkezi

Bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklandı.

Sonuçlar e-devlet üzerinden "Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama" bölümünden duyuruldu.

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