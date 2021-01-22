Bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklandı.
Sonuçlar e-devlet üzerinden "Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama" bölümünden duyuruldu.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bedelli askerlik celp tarihleri ve birlikler açıklandı
Bedelli askerlik celp tarihleri ve birlikler açıklandı. Sonuçlar e-devlet üzerinden duyuruldu.
Haber Merkezi
Bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklandı.
Sonuçlar e-devlet üzerinden "Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama" bölümünden duyuruldu.