Bebeklere hacamat yapıyorlar!

Sağlık Bakanlığı'nın "geleneksel" ve "tamamlayıcı tıp" adı altında destek verdiği "hacamat" uygulaması şimdi de bebekleri hedef aldı.

İstanbul’da Üsküdar’daki bir ‘hacamat merkezinde’ bebeklere ve çocuklara da hacamat yapıldığı ortaya çıktı.

"Hacamat Uzmanı Mustafa" diye de kartvizit bastıran şahsın sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki çekerken, BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre, Mustafa isimli şahıs, “3 aylık bebeklerden 70 yaşındaki yaşlılara kadar herkese hacamat yapıyoruz. Hacamatı sünnet olduğu için yapıyoruz ve bizim parayla pulla işimiz yok, herkes hacamat yaptırsın” açıklamasında bulundu.

Hacamatın tarihinin 5-6 bin yıl öncesine dayandığını söyleyen şahıs, “Hacamat kötü olsaydı o dönemde yapılmazdı. Bu kadar hastalık neden arttı? Hacamat yapılmadığı için arttı. Biz insanlardan bir para talep etmiyoruz, istedikleri kadar veriyorlar” dedi.

Gerici isim çocuklara uygulanan hacamata ilişkin şöyle konuştu:

"Hacamat tedavisi yaptıran bebeklerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor maşallah diyelim.

Bugün de çocuklara hacamat yaptık. Daha üç aylık bebeğe doğal cam kavanozla hacamat yapıldı, şifa olsun.

Daha iki aylık bebeğimize yoğun gaz problemi sebebiyle hacamat tedavisi uygulandı.”

İktidar destekliyor, bilim dışı uygulama yaygınlaşıyor

Türk Tabipleri Birliği, bu uygulamaların halk sağlığını olumsuz etkilediğini vurgularken, HIV, hepatit B ve hepatit C gibi hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Söz konusu uygulamalar yanık, cilt enfeksiyonu ve aşırı kanamaya bağlı kansızlık gibi sorunlar yaratabiliyor. Söz konusu gerici ve bilim dışı uygulamalara iktidarın desteği ise sürüyor.