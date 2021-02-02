Bebek ziyaretine gitti, 37 kişiye virüs bulaştırdı: Mahalle karantinaya alındı

Doğum yapan yakınını ziyarete giden koronavirüs hastası kadın, 37 kişiye virüs bulaştırdı. 320 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

Haber Merkezi

Edirne Süloğlu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi’nde doğum yapan anneyi Kırklareli’den bir kadın akrabası ziyarete geldi.

DHA'nın haberine göre, virüs taşıdığından habersiz kadının gelişiyle birlikte 320 nüfuslu mahallede art arda vaka görülmeye başlandı. Mahalle karantinaya alındı. Semptom gösterenler, Edirne Sultan 1’inci Murat Hastanesi’ne yönlendirildi.

Yeni doğum yapan annenin de aralarında olduğu 37 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkanlar aynı hastanede tedaviye alınırken, temaslı olan kişilere, evlerinde ya da öğrenci yurtlarında karantina uygulanmaya başlandı.

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