BDDK'dan bankalara aktif rasyo indirimi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95’ten 90’a, katılım bankaları için yüzde 75’ten 70’e düşürdü.

Geçtiğimiz hafta bankaların swap limitlerine esneklik getiren BDDK’nın internet sitesinde paylaşılan açıklamada şöyle denildi: