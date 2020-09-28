BDDK'dan bankalara aktif rasyo indirimi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95’ten 90’a, katılım bankaları için yüzde 75’ten 70’e düşürdü.
Geçtiğimiz hafta bankaların swap limitlerine esneklik getiren BDDK’nın internet sitesinde paylaşılan açıklamada şöyle denildi:
- 9125 sayılı Kurul Kararında mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan AR değerinin sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine ve bu kapsamda;
- AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90’ın, katılım bankaları için %70’in altına düşmemesine,
- Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %90’ın altında olan mevduat bankaları ve %70’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %90 ve %70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,
- Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine,
- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.