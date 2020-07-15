BDDK’dan Akbank’a 155 milyon 500 bin lira ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Akbank'a pandemi süreci nedeniyle ceza kesti.
Akbank'tan yapılan açıklamada, "BDDK tarafından Covid-19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle bankamıza 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada şöyle:
"Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. İdari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır."