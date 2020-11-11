BDDK yabancı bankalarla swap limitlerini esnetti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yabancı bankalarla swap limitlerini esnetti.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

BDDK atılan adımı "son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde" diye niteledi.

2018'deki kur krizinden sonra başlattığı ve kademeli olarak artırdığı TL türev işlem tutarı sınırlamalarını bu yıl gevşetmeye başlayan BDDK son olarak eylül ayında sınırlamaları gevşetmişti.