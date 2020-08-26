BDDK, Giresun’da kredi kartına taksit süresini iki katına çıkardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Giresun'da sel felaketinden etkilenenlere "finansman kolaylığı sağlayacak kararlar" aldığını duyurdu. Buna göre Giresun’daki işyerlerinden yapılan alışverişlerde taksit süresi 1 Ocak 2021'e kadar iki katına çıkarıldı.

BDDK’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Giresun’daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu finansman kolaylığı sağlayacak kararlar almıştır.

1 Ocak 2021’e kadar Giresun'da yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacaktır.

Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecektir."