BBP'de seçim krizi

Büyük Birlik Partisi'nde gerçekleşecek genel kurul öncesi genel başkanlık için aday olan Kürşat Mican ihraç talebiyle Disiplik Kurulu’na sevk edildi.

Mican, Genel Başkan Mustafa Destici'ye hareket ettiği iddiasıyla disipline sevk edildi. Mican, söz konusu kararın seçimden 5 gün önce tebliğ edildiğini söyledi. Mican, "1,5 yıl öncesi referans gösterilerek kongreye günler kala üyelik iptal talebi ne hukuka ne parti içi demokrasiye sığmaz. Bizim tek derdimiz Büyük Birlik Partisine, milletimize, davamıza ve Alperenlere hizmet etmektir. Ne Sayın Destici ne de bir başka partili ile herhangi bir husumetimiz bulunmamaktadır” dedi.