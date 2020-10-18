BBP kongresinde yumruklar konuştu

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 11. Olağan Kongresi'ne partililer arasında arbede çıktı.

Kongre Divanının açık oylama ile seçilmesini isteyen ve delege sayılarına itiraz eden delegeler oylamanın açık yapılması talebiyle itiraz edince salon karıştı.

Gerginlik sırasında partililer kendi aralarında yumruklaşırken salonun karışması üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tribünlerin olduğu bölüme götürülerek, etrafı korumaları tarafından çevrildi.

Salona giren polis birbirine giren tarafları ayırdı. Olayların sakinleşmesi üzerine tribünden inen Destici, korumalarının eşliğinde koltuğuna oturdu.