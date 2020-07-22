BBP Başkanı Mustafa Destici: Kadın cinayetlerinde idam cezası getirilmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, Ayasofya'nın ibadete açılması için hem mücadele ettiklerini hem de bugünü hasretle beklediklerini söyledi. 24 Temmuz Cuma günü kendisi, Büyük Birlik Partililer ve alperenlerle Ayasofya Camisinde olacaklarını kaydetti.

Destici şunları kaydetti:

"Buraya davet edilen bazı siyasi parti genel başkanlarının katılmama gerekçelerini anlamakta zorluk çekiyoruz. 'Kameralar önünde ibadet olmaz, ibadet gösteriş değildir' cümlelerinin bazı haklılık payı vardır. Aynı şekilde ibadetin açık ve tam da göstere göstere yapılacağı haller de vardır. Bu karar kolay alınmış ya da kolay alınabilecek bir karar değil. Ayasofya'nın 86 yıl sonra müze statüsünden camiye çevrilmesinin önemli ve tarihi bir karar olduğunu ifade ediyorum. Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunun çok net bir göstergesi olduğunu ifade ediyorum."

'Bunun cezası idamdan başka ne olabilir?'

"En son Pınar Gültekin'in nasıl öldürüldüğünü dinledik, öğrendik. Gerçekten bir vahşet. Bir insan nasıl bunu yapabilir? Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki, şimdi bunu yapanı ne yapacaksınız? Bunun cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatma hem de adaleti tesis etme anlamında başka hangi ceza bunun karşılığı olabilir ki? Bize göre başka hiçbir ceza bunun karşılığı olamaz. Türkiye'nin ivedilikle kadın cinayetlerine yönelik suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor.

Bunun hem caydırıcılık açısından önemli olduğunu, yarar sağlayacağını, çare olacağını düşünüyoruz; hem de adaletin tecelli etmesi adına en çok bunu önemsiyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda çok netiz. Bu konuda hem Mecliste 2 milyon dilekçemiz var hem de verilmiş olan kanun teklifi ve anayasa değişikliği teklifimiz var."