BBC anketi: Salgın yoksul ülkeleri daha fazla etkiledi

Haziran 2020'de GlobeScan tarafından salgının yüksek olduğu 27 ülkede BBC Dünya Servisi için yapılan bir anket, koronavirüs salgınının yoksul ülkeleri dünyanın geri kalanına göre daha fazla etkilediğini gösterdi.

Salgının altıncı ayında yayımlanan ankete toplamda 27 binden fazla kişi katıldı. Ankete katılanlarla Covid-19 ve bunun yaşamları üzerindeki etkisi üzerine konuşuldu.

Anket sonuçlarına göre yoksul ülkelerdeki halk ve genç insanlar en büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Ankete katılan daha yoksul ülkelerdeki insanların yüzde 69'u gelirlerinde bir düşüşün olduğunu söyledi. Daha varlıklı olan ülkelerde ise bu oran yüzde 45.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre anket sonuçları ırk ve cinsiyet temelli farklılıkların olduğunu da gösterdi. Ankete göre kadınlar erkeklere göre daha kötü durumda. ABD'de ise siyah insanlar beyazlara göre daha fazla koronavirüse yakalandı.

GlobeScan'ın CEO'su Chris Coulter BBC'ye verdiği demeçte, "Bu salgının ana anlatılarından biri, hepimizin bu işte birlikte olduğudur" dedi. Coulter ancak gerçeğin daha farklı olduğunu söyledi: "Sonuçlar, sistematik olarak en dezavantajlı ülkelerin salgından en çok etkilenen ülkeler olduğunu gösteriyor."

Ankete göre, pandeminin yoksul ülkelerdeki insanlar üzerinde daha şiddetli bir etkisi oldu ve mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi.

37 ülkeden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeleri ile üye olmayan ülkeler arasında önemli bir uçurum var. Anket, OECD ülkelerinde yaşayan insanların yüzde 45'inin, OECD dışındaki ülkelerdeki insanların ise yüzde 69'unun pandemi nedeniyle gelirlerinin etkilendiğini gösteriyor.

BBC'nin yayımladığı grafiğe göre Covid-19'dan en çok etkilendiğini söyleyenler ise ankete Türkiye'den katılanlar oldu.

Araştırma genel olarak Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki insanların virüsten Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşayanlara göre daha fazla etkilendiğini ortaya koydu.

İnsanların, Kenya'da yüzde 91'i, Tayland'da yüzde 81'i, Nijerya'da yüzde 80'i, Güney Afrika'da yüzde 77'i, Endonezya'da yüzde 76'sı ve Vietnam'da ise yüzde 74'ü pandemi sebebiyle mali açıdan etkilendiler. Öte yandan anket sonucuna göre Avustralya, Kanada, Japonya, Rusya ve Birleşik Krallık'ta yüksek gelirli insanların pandemiden “finansal olarak daha fazla etkilendiği” de belirtildi.