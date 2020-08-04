Bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı, ziyaretler yasaklandı

Urfa'da artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle taziyeler yasaklandı.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde son dönemlerde artan vaka sayılarını kontrol edebilmek amacıyla gerek taziyeevleri, köy odaları ve benzeri ortak alanlarda gerekse evlerde taziyelerin yapılmamasına, cami görevlilerince cenaze sahiplerine duyuru yapılıp bilgi verilmesine ve kurallara uyulmayan taziyelerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, konuyla ilgili kolluk kuvvetlerince her türlü tedbirin alınmasına karar verilmiştir."

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık Köyü de, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla 14 gün boyunca karantinaya alındı. Doğanşar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Yavşancık Köyü’nde Coronavirus salgını nedeniyle 14 gün boyunca karantina uygulamasına geçilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. Kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 8'e yükseldi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada ise merkeze bağlı Kalaba Köyü karantinya alındı.