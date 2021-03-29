Bazı müzik korolarından ‘Türk’ ismi kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onay verdiği önergeyle birlikte 4 ildeki müzik korosu topluluğundan “Türk” ismi çıkartıldı.
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Elazığ’daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa’daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır’daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu”, Edirne’deki Devlet Türk Müziği Topluluğu “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirildi.
Bunun yanı sıra İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'na devredilerek kapatıldı.
Değişiklik, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç'ın 23.03.2021 tarihli yazısına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından gerçekleştirildi.