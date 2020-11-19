Bazı AKP'liler torpil buluyor, filyasyonda görevlendirilmiyor

Salgının yayılmasını önlemek adına son derece önemli olan filyasyon çalışmalarında da torpilin devrede olduğu öne sürüldü.

İzmir’de AKP’li bazı sağlık çalışanlarının filyasyon ekibinde görev almamak için araya parti yöneticilerini ve milletvekillerini soktukları iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, bu torpil taleplerinin ardından AKP'den il sağlık müdürülüğüne isim listesi gönderildiği, listede yer alanların filyasyon çalışmasının dışında tutulduğu belirtildi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanlarına ayrımcılık ve torpil yapıldığına şahit olduğunu söyledi. Doğruyol, “Filyasyon görevine gitmemek için sağlık çalışanları siyasilerden torpil arıyor. Filyasyon ekibi dağılmış ve tükenmiş durumda. Siyasiler, sağlık çalışanlarının üzerinden elini çeksin. Bürokratları rahat bıraksınlar. Bu benim partilim, bu benim yakınım mantığından vazgeçsinler. Bu alanda çalışan personeller arasında eşitlik istiyoruz” dedi.