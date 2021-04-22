Bayraklı Semt Evi'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği

AKP'nin 23 Nisan yasağının kabul edilemez olduğunu belirten TKP Bayraklı Merkez Semt Evi gönüllüleri ve Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi, planladıkları çocuk şenliğini 22 Nisan'da geçekleştirdi.

Haber Merkezi

AKP kongrelerde ve cenazelerde yasak tanımazken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sokağa çıkma yasağı ilan ederek fiilen yasaklamıştı.

Bu yasağın kabul edilemez olduğunu belirten TKP İzmir Bayraklı Merkez Semt Evi gönüllüleri ve Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi planladıkları çocuk şenliğini 22 Nisan'da semt evinde geçekleştirdi.

Şenlikte cimnastik, eğlenceli boyama ve drama atölyeleri gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan için sokağa çıkma yasağı kararı