Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi'nden belediye önünde eylem: Kreş istiyoruz!

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin "24 Mahalleye 24 Kreş" başlıklı seçim vaadine karşılık seçimlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bu vaadin yerine getirilmemesi nedeniyle Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi bir çalışma başlatmıştı.

Komite öncülüğünde toplanan "Mahallemizde Kreş istiyoruz" başlıklı dilekçeler, imzacı ailelerin katılımıyla bugün Bayraklı Belediyesi'ne teslim edildi. Çok sayıda mahalle sakini yanlarında çocuklarıyla Belediye önünde toplanarak, komiteyi destekledi.

Bayraklı Belediyesi önünde gerçekleştirilen eylemde Türkiye Komünist Partisi Bayraklı ilçe Başkanı Rahmi Rençber ve Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi adına 3 çocuk annesi Duygu Özcan söz aldı. Yüzlerce dilekçe toplandığını hatırlatan Rençber, "Bu bir başlangıçtır, konunun takipçisi olacağız" dedi. Duygu Özcan ise "Çocuklarımızı güvenle bırakabileceğimiz bir kreş istiyoruz. Verilen sözler tutulsun" dedi.

Bayraklı Belediyesinin "24 Mahalleye 24 Kreş" vaadinin takipçisiyiz. Mahalle mahalle, sokak sokak topladığımız dilekçeleri bugün veliler ve çocuklarımızla yaptığımız eylem sonrası belediye başkanlığına teslim ettik. @IzmirTkp @Komunist_kadin pic.twitter.com/v69dhhnqb3 — Bayraklı Semt Evi (@evi_semt) March 3, 2021

Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından TKP Bayraklı Semt Evi'nde "Sıra Yarınları Kazanmakta" başlıklı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.