Bayrakçı'dan Kaftancıoğlu'na yanıt

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu'nun kendisi için kullandığı "Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri" ifadelerine yanıt verdi.

Bayrakçı, "CHP’ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum. İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" dedi.

Canan Kaftancı bana tweet yazmış.

CHP’ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum.

İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz! — Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) October 11, 2020

Bayrakçı, dün canlı yayında yüksek sesle Kaftancıoğlu'na yüklenerek, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yaptığımızı ima eden bir Tweet atamaz. PKK konusundaki imalar... Hala il başkanı! Faik Öztrak'ı takdir ediyorum. Partinin sözcüsü o. Çıkıyor eleştiriyor Kaftancıoğlu'nu. Niye hala görevinde?" demişti.

Kaftancıoğlu ise, sosyal medya hesabından Bayrakçı'nın sözlerine yanıt vererek, Bayrakçı'nın geçmişte kendisiyle çalışmak istediğini kaydetmişti.