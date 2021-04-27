Bayrak yırtan faşist vekilin cezası belli oldu

Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk bayrağını yırtan eski Altın Şafak üyesi milletvekili Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

AP'de yapılan oylamada, 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy verdi, 25 milletvekili karşı çıktı.

Bu karardan sonra Yunanistan'ın, faşist Altın Şafak Partisi Üyesi Yannis Lagos hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartması bekleniyor. Bu durumda Lagos'un Belçika'da yakalanması halinde tutuklanması, Yunanistan'a dönmek isterse gönderilmesi gerekiyor.

Yunanistan talep etmişti

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti.

Lagos, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.