Bayrak yırtan eski Altın Şafak üyesi Brüksel'de tutuklandı

Yunanistan'ın faşist Altın Şafak partisinin eski üst düzey üyelerinden Yoannis Lagos, Belçika başkenti Brüksel'de tutuklandı.

Yunanistan polisi, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kendisinin yasal korumasını kaldırmasından saatler sonra Belçika polisinin kendisini tutukladığını bildirdi.

Lagos, geçtiğimiz Ekim ayında Altın Şafak partisini bir suç örgütü olarak yürüttükleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan 39 kişiden biriydi. Lagos'la birlikte 13 Altın Şafak meclis üyesi daha hapis cezası almıştı. Lagos, 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak AP üyesi olduğu için tutuklanamamıştı. Lagos, daha önce de Türk bayrağını yırtarak provokasyon yaratmaya çalışmıştı.

48 yaşındaki Lagos, 2019 yılında Altın Şafak üyesiyken AP'ye seçilmişti. Daha sonra partiden uzaklaştırılan Lagos, AP'nin bağımsız üyesi olarak görevine devam etmişti.

AP, daha önce 693 üyeden 658'inin Lagos'un yasal korumasının kaldırılması yönünde oy kullandığını açıklamıştı.