'Batman'da hastaneler boş kalmıyor'

Batman'da artan koronavirüs vakalarına ilişkin sağlık emekçilerinin kaygıları sürüyor. Kentte hastanelere her gün 700-800 başvuru olduğu söyleniyor.

soL'un görüştüğü Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, "Yoğun bakımlar ve servisler dolu. Sağlık emekçileri üzerindeki işyükü de fazla" dedi.

Oğuz şunları söyledi:

"Yerellerle ilgili veriler düzenli olarak paylaşılmıyor. Resmi ağızlardan kentle ilgili bilgi alamıyoruz. 2 Haziran itibariyle Batman'da paylaşılan koronavirüsten ölüm sayısı 8. 1 Haziran'dan bu yana vaka artışları zaten oluyordu. Son birkaç haftadır da artış yükseldi. Sahadan meslektaşlarımız günlük 700-800 virüslü hasta başvurusu olduğunu, tamamına test yapılamadığı için bunların yaklaşık yarısının değerlendirme ve hasta öyküleri göz önüne bulundurulduğunda olası vaka olduğunu belirtiyor. Ortalama 300-400 yeni vaka anlamına geliyor bu aslında. Ölümlerin de arttığına dair sağlık emekçilerinden bilgiler geliyordu. Ancak ölüm sayıları da paylaşılmıyor.

Dün yerel basında ölümlerin kentte çok arttığına ilişkin bir haber paylaşıldı. Meslektaşlarımız da verileri doğruladı. Yalanlama da gelmedi henüz. Türkiye'de 2 Haziran ile 23 Ağustos arasında Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19'a bağlı açıkladığı ölüm sayısı 1536. Batman'da aynı tarihler arasında yaşamını yitiren kişi sayısı 492. Neredeyse ölen 3 kişiden birinin Batman'da yaşıyor olması lazım. Bu ciddi bir sayı. Yoğun bakımlar ve servisler de kentte dolu. Serviste yer olmadığı için evde tedavi edilmek zorunda kalınan hastalar olduğunu biliyoruz. Entübe edilmesi gereken ama serviste bekletilen ya da eve gönderilenler hatta bu nedenle yaşamını yitirenler de oldu. Sağlık emekçileri üzerindeki işyükü de fazla. Süreci yönetenlerin şeffaf bir şekilde verileri paylaşması gerekiyor. Toplum gerçeği bilirse daha doğru hareket eder."

'Hastanelerde servisler dolu'

Batman Devlet Hastanesi'nde çalışan bir sağlık emekçisi de soL'a hastanelerde servislerin dolu olduğunu doğruladı. Sağlık emekçisi şunları söyledi:

"Normalleşme sonrası ciddi bir artış var. Hem yoğun bakımlar hem servisler dolu. Hastalar beklerken vefat ediyorlar bazen malesef. Pandemi poliklinikleri sürekli dolu. Ortalama en az 3-4 ölüm oluyor, Batman'da. Bazen bu sayı 7-8'i de bulabiliyor. Bölge devlet hastanesinde yer kalmayınca bazen ilçelere gönderiyoruz. Hatta oralar da doluysa, hastanın durumuna göre öğrenci yurtlarına da gönderilebiliyorlar. Taburcu olan hastaların yeri birkaç saat içinde zaten doluyor."