Batman’da filyasyon ekibindeki doktora saldıran bir kişi tutuklandı

Batman’ın Pazaryeri Mahallesi’nde Cumartesi akşamı Covid-19 vakasının bulunduğu adrese kontrole giden filyasyon ekibinde görevli doktor Emrah Yavuzkılıç'a saldırarak burnunu kıran kişilerden biri tutuklandı.

Karantinada bulunan binadaki kişilere maske takması için uyarıda bulunan Yavuzkılıç 3 kişinin saldırısına uğramış ve burnu kırılmıştı.

Olay yerinden kaçan saldırgan Recep K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karışan diğer iki şüphelininse denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre Yavuzkılıç, Covid-19 hastasına ilaç vermek için binaya girdiklerini ve asansör çalışmadığı için apartman görevlisinden yardım istediklerini belirtti ve şunları söyledi:

“Kapıcı da maskesizdi. Bina karantinaya alındığı için maske takılması konusunda uyardık. ‘Siz kim oluyorsunuz’ diyerek üzerimize yürüdü. ‘Kapıcı’ diye bildiğimiz şahıs, yumruk atmaya çalıştı. Tam kendimi korurken, arkadan biri, burnuma yumruk attı. Ben sonuna kadar davacıyım. Saldıran üç kişiden biri tutuklandı. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.