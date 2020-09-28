Batman'da filyasyon ekibinde görevli doktora saldırı

Batman’da filyasyon ekibinde görevli Doktor Emrah Yavuzkılıç, Covid-19 denetimi sırasında bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Yavuzkılıç’ın burnu kırıldı.

Haber Merkezi

Batman’ın Pazaryeri Mahallesi’nde Covid-19 vakasının bulunduğu adrese kontrole giden filyasyon ekibinde görevli Doktor Emrah Yavuzkılıç, bir kişinin saldırısına uğradı. DHA'nın haberine göre, Yavuzkılıç’ın burnunun kırıldığı tespit edildi.

Batman Valiliği yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Yavuzkılıç’ın gözlem altına alındığını, olaya karışan iki kişi hakkında "maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları" nedeniyle idari yaptırım cezası uygulandığını belirtti.
 
Saldırgan yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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