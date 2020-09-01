Batman’da Covid-19 ölümlerinin dörtte üçü Bakanlık verilerinde görünmüyor

Batman Bölge Devlet Hastanesi’ndeki bir sağlık çalışanının bildirdiğine göre; hastanede Covid-19 tanısıyla izlenen hastalardan son 3 ay içinde 241’i, son 1 ay içinde ise 94’ü hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz 3 ayda Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi alan hastaların yüzde 59’u ölürken, oran son 1 ayda yüzde 64’e yükseldi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı’nın yalnızca test pozitif hastaları dikkate alarak hazırladığı durum raporlarında 13 Temmuz tarihiyle 23 Ağustos tarihi arasındaki 6 hafta içinde tüm Güneydoğu Anadolu bölgesinde 265 Covid-19 ölümü görülüyor. Kaba bir hesapla bu son 3 ayda 530 ölüm anlamına gelir.

Güneydoğu bölge nüfusu (8,9 milyon) Batman’ın il nüfusunun (609.000) 6,8 katı olduğuna göre, bölge için Bakanlığın bildirdiği 530 ölümün 77’sinin Batman’a ait sonucu elde edilir.

Bu durumda Batman’da son 3 ayda gerçekleşen 241 ölümün 164’ü, yani her dört ölümden üçü kayıtlara girmemiş ya da gerçek Covid-19 ölümü Bakanlığın bildirdiğinin 3,1 katı demektir.