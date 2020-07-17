Batman’da askerin istismar ettiği çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Batman'da uzman çavuş M.O.'nun cinsel istismarına maruz kalan ve sonrasında intihar girişiminde bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı bir köyde çobanlık yapan bir ailenin kızı İ.P. ateşli silahla şüpheli bir şekilde yaşamına son vermek istedi. Yaşanan olay sonrası Beşiri Devlet Hastanesi’nin ardından Batman’daki özel bir hastaneye kaldırılan İ.P.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

İstismarın ortaya çıkmasıyla birlikte Batman İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi ve Batman Barosu olay hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından İHD Eş Başkanı Devran Yıldız, “Olayı soruşturduk. Uzman çavuşun cinsel saldırıda bulunduğunu ve gözaltına alındığını öğrendik. Olayın aydınlatılması ve şüphelinin cezalandırılması için olayın takipçisi olacağız” dedi.

Batman Barosu ise yazılı açıklama yayınlayarak failin gözaltına alındığını belirtti. Baro açıklamasında “Suç mahalinin Siirt olması nedeni ile şüpheli Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alınmıştır. Siirt Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu’ndan bilgi aldıkça paylaşacağımızı ve Siirt’te yürütülen soruşturmanın Siirt Barosu ile birlikte takipçisi olacağız” denildi.

Dün de Şırnak'ta 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alnınan bir uzman çavuş tutuklanmıştı. Savcı uzman çavuşu “cinsel istismar” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklanması talebiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.