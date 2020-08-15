Batman’da 60 sağlık emekçisi yemekten zehirlendi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şubesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde önceki gün verilen akşam yemeği nedeniyle 60 sağlık çalışanının zehirlendiğini ve nöbetçi sağlık çalışanlarının geceyi acilde geçirdiğini duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, sağlıkçıların zehirlenmesine dair yazılı açıklama yapan SES Batman Şubesi Eşbaşkanı Deniz Topkan, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına kalitesiz yemek verilmesi nedeni ile yetkilileri daha önce de uyardıklarını söyledi.

Kalitesiz yemek nedeni ile sağlık çalışanlarının dışarıdan yemek getirdiğini ve bu durumun virüs riskini arttırdığını belirten Topkan, “Dün akşam yemeğinde 60 sağlık çalışanı yedikleri yemekle zehirlenmeleri bu hususta bardağı taşıran son damla olmuştur. Gece nöbetinde olan birçok sağlık emekçisi geceyi acilde geçirmek zorun da kalmıştır” dedi.