Batılı ünlülerden Navalnıy mektubu: Elif Şafak ve Orhan Pamuk da imzaladı

Bazı Batılı ünlüler ve kanaat önderleri, tutuklu Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'ın tedavisi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık mektup yazdı.

İmzacılar arasında yazar J.K. Rowling ve oyuncular Benedict Cumberbatch ve David Duchovny'in de bulunduğu mektupta, şu anda açlık grevinde olan Navalnıy için acil tıbbi tedavi çağrısı yapıldı.

Mektupta, "Biz hukukçular ve insan hakları aktivistleri, Navalnıy'ın tutukluluk şartlarının, Rusya'nın en kötülerinden biri olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Navalnıy'ın ağır derecede nörolojik rahatsızlık semptomları göstermesinin yanı sıra kendisinde yoğun öksürük ve ateş görüldüğü belirtilen mektupta, kendisinin seçtiği bir doktor tarafından tedavi edilmesi gerektiği söylendi.

Açık mektup, Fransız Le Monde , İngiliz The Economist, İtalyan La Repubblica ve Alman Der Spiegel gazetelerinde yayınlandı.

Mektupta Elif Şafak ve Orhan Pamuk'un da imzası bulunuyor.