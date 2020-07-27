Batı Şeria'da cami kundaklandı

Batı Şeria'da bulunan bir caminin bir bölümünün kundaklandığı bildirildi.
Reuters'ta yer alan habere göre, Filistinli yetkililer, saldırıdan İsrailli yerleşimcileri sorumlu tuttu.
Saldırının düzenlendiği caminin duvarına ayrıca spreyle İbranice "İsrail halkı için İsrail toprağı" yazıldığı kaydedildi.
Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İsrail Ekonomi Bakanı Amir Peretz, saldırıyı kınadığını açıkladı ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
Filistinli bir acil durum yetkilisi, şafak vakti öncesi gerçekleşen kundaklama sonucunda El-Bir ve El-Tısan adlı caminin tuvaletinin hasar gördüğünü bildirdi.
Yetkili, cami yakınlarında yaşayanların ve itfaiye ekibinin alevleri söndürdüğünü ve caminin ibadet alanında hasar oluşmadığını kaydetti.
Filistin Din İşleri Bakanı Saeb Erekat, saldırıdan dolayı Yahudi yerleşimcileri suçladı.
Erekat, "Bu ırkçılık ve ayrımcılıktır" dedi.