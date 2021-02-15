Başsavcılık'tan İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili açıklama

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl Haziran ayında kaybolduktan 3 gün sonra bir derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin 14 yaşındaki amcası tarafından öldürüldüğü belirlenmiş, suça sürüklenen çocuk S.T. ve ablası 20 yaşındaki A.Ç. tutuklanmıştı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan sorgulamada İ.T'nin amcası olan suça sürüklenen çocuk S.T'nin, İ.T'nin ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına neden olması sonucu ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca S.T'nin ablası şüpheli A.Ç. ile birlikte İ.T'nin cesedini dere yatağına bıraktıkları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça sürüklenen çocuk S.T'nin 'kasten öldürme' suçundan, şüpheli A.Ç'nin 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme' suçlarından tutuklanmaları talep edilmiş, Bulancak Sulh Ceza Hakimliği de suça sürüklenen çocuk ve şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir."